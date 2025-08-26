Загруженность дорог Подмосковья утром 26 августа составила четыре балла

26 августа 2025, 09:24

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается уровень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро вторника, 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





При этом на девятнадцати вылетных магистралях наблюдаются сложности с проездом.





«Основные заторы отмечаются на федеральных трассах М-9 «Балтия» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Новорязанское, Рязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.