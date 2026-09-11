Подмосковная спортсменка взяла золото Спартакиады народов России в женской борьбе

11 сентября 2026, 16:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Алина Шевченко из Московской области завоевала золотую медаль соревнований по вольной борьбе на Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.