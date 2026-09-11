Подмосковная спортсменка взяла золото Спартакиады народов России в женской борьбе
Алина Шевченко из Московской области завоевала золотую медаль соревнований по вольной борьбе на Спартакиаде народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Спортсменка из Егорьевска выступала в весовой категории до 68 килограммов и провела три схватки. В финальном поединке она одержала уверенную победу над москвичкой Татьяной Колониной со счётом 10:0.
К финальному дню соревнований по спортивной борьбе в копилке представителей Московской области – четыре медали: золотая и три бронзовых. Ранее бронзовыми призёрами стали Садык Лалаев и Георгий Габеев из Химок, а также Муслим Исаев из Воскресенска.
Спартакиада сильнейших спортсменов по греко-римской борьбе – одно из главных соревнований в отечественном календаре, объединяющее лучших борцов страны. Турнир проходит в Уфе.
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