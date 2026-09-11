Подмосковные велогонщики завоевали две медали на турнире по маунтинбайку
Серебряную и бронзовую медали завоевали представители Московской области на финале соревнований по маунтинбайку в рамках II летней Спартакиады народов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Обе награды подмосковные спортсмены выиграли в дисциплине «кросс-кантри».
«На вторую ступень пьедестала почёта поднялся Ярослав Шведов из Химок. Третье место занял Даниил Осипов из Одинцова. А золото завоевал велогонщик из Удмуртии», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что в августе текущего года Ярослав Шведов стал вторым на чемпионате России по велоспорту МТБ в Екатеринбурге в дисциплине «кросс-кантри – короткий круг».
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