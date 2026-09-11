В семи округах Московской области починили светофоры
Неисправные светофоры отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах в рамках летнего содержания дорог.
«В городской черте в порядок привели светофоры, расположенные на улице Свердлова в Подольске, на Первомайской улице в Лосино-Петровском, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на Лихачёвском проезде в Долгопрудном», — говорится в сообщении.Кроме того, светофоры починили на дорогах у деревни Бавыкино округа Чехов, рядом с хутором Паршино Пушкинского округа и в деревне Степаново под Электросталью.