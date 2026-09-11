В семи округах Московской области починили светофоры

11 сентября 2026, 15:49

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Неисправные светофоры отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели как в городах, так и в малых населённых пунктах в рамках летнего содержания дорог.





«В городской черте в порядок привели светофоры, расположенные на улице Свердлова в Подольске, на Первомайской улице в Лосино-Петровском, на Пролетарском проспекте в Щёлкове и на Лихачёвском проезде в Долгопрудном», — говорится в сообщении.