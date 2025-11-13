Москвичка убила молотком шестилетнего сына и попыталась покончить с собой
На западе столицы произошла трагедия. Женщина забила до смерти своего шестилетнего сына в квартире на улице Академика Анохина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Ребенка нашли без признаков жизни. Его мать, 37-летняя женщина, получила травмы и сейчас находится в больнице. Следствие считает, что именно она нанесла смертельные повреждения мальчику, а затем попыталась покончить с собой.
Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». В записке, оставленной после преступления, она написала, что они с сыном сильно больны. Ее супруг подтвердил наличие психических проблем, но не уточнил детали.
