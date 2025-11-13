Москвичка убила молотком шестилетнего сына и попыталась покончить с собой

13 ноября 2025, 08:25

Фото: iStock/eranicle

На западе столицы произошла трагедия. Женщина забила до смерти своего шестилетнего сына в квартире на улице Академика Анохина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.