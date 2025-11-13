Прижигают утюгом и избивают: банда школьников запугивает жителей российского села

13 ноября 2025, 09:01

В иркутском селе подростки прижгли девочке ноги утюгом и избили шнуром по лицу

Фото: iStock/Oleg Elkov

«Банда» школьников с восьмиклассницей во главе запугивает сверстников в селе Большой Луг Иркутской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.