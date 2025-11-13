Прижигают утюгом и избивают: банда школьников запугивает жителей российского села
«Банда» школьников с восьмиклассницей во главе запугивает сверстников в селе Большой Луг Иркутской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Ученики одной из школ поджидают своих жертв, бьют их, снимают это на телефоны, а потом угрожают, чтобы те не жаловались родителям. Так им удается избегать наказания. На очередных разборах подростки прижгли 13-летней девочке ноги утюгом, а на следующий день избили ее шнуром по лицу, чтобы молчала.
По словам местных жителей, в управлении образования района просят не писать заявления. Из-за этого некоторые семьи перевели своих детей в другие школы и даже переехали. Сейчас с агрессивной компанией работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Следователи, в свою очередь, возбудили уголовное дело, а его расследование взяла под контроль прокуратура.
