РЕН ТВ: пострадавшая от взрыва баллончика в Ачинске умерла
В Ачинске (Красноярский край) умерла 71‑летняя женщина, получившая травмы в результате взрыва аэрозольного баллончика от насекомых. Об этом сообщили в Следственном комитете телеканалу РЕН ТВ.
Инцидент случился вечером 12 ноября в многоквартирном доме 3‑го Привокзального микрорайона. В квартире, где не проведён газ, произошёл взрыв баллончика с инсектицидом.
Следствие рассматривает несколько версий, в том числе перегрев баллончика из-за его расположения рядом с термопотом. Кроме того, взрывоопасный предмет находился рядом с пепельницей.
В результате происшествия квартира получила серьезные повреждения, а пострадавшую госпитализировали с баротравмой и тяжелыми ожогами. Позже женщина скончалась в больнице.
