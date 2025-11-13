РЕН ТВ: пострадавшая от взрыва баллончика в Ачинске умерла

13 ноября 2025, 08:29

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Ачинске (Красноярский край) умерла 71‑летняя женщина, получившая травмы в результате взрыва аэрозольного баллончика от насекомых. Об этом сообщили в Следственном комитете телеканалу РЕН ТВ.