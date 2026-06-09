Жительнице Пушкина отремонтировали квартиру, затопленную канализацией

09 июня 2026, 13:04

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Компенсационный ремонт в квартире, затопленной сточными водами из-за засорения канализации, провели в Пушкине по запросу хозяйки жилья. Результат работ и общие сложности с канализацией обсудил с жильцами депутат Мособлдумы Михаил Жадан. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Встреча состоялась в 3-ем Акуловском проезде. Депутат отметил, что после жалобы на затопление, поступившей на портал «Добродел», муниципальная управляющая компания оперативно отреагировала и привела пострадавшее жильё в порядок.





«Но корень проблемы кроется в неправильном обращении с канализацией со стороны некоторых жильцов. Из канализации вытаскивают средства личной гигиены, подгузники и прочее. Если смывать всё это, засоры будут происходить регулярно», — отметил Михаил Ждан.