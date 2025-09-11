Подмосковная студентка Шевченко выиграла первенство России по вольной борьбе
Алина Шевченко из Подмосковья завоевала золотую медаль чемпионата России по вольной борьбе среди женщин до 24 лет. Соревнования прошли в спорткомплексе «Измайлово», сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Третьекурсница факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета выступала в весовой категории до 68 кг. В четвертьфинале и полуфинале она уверенно победила сильных соперниц из Карелии и Республики Коми с одинаковым результатом 10:0. В финале Алина встретилась с мастером спорта международного класса из Санкт-Петербурга Елизаветой Петряковой и взяла верх со счётом 8:0», – рассказали в пресс-службе.В чемпионате приняли участие 106 спортсменок из 29 регионов страны.
Алина Шевченко – действующая чемпионка юниорских первенств Европы и мира. Благодаря высоким результатам, показанным на турнире, они заслужила право выступить на молодёжном мировом первенстве, которое пройдет в Сербии с 20 по 26 октября.