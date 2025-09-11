В фестивале волейбола Московской области примут участие более 20 команд
Ежегодный фестиваль волейбола Московской области состоится в субботу, 13 сентября, на стадионе «Центральный» в Одинцове. Участие в спортивном празднике примет 21 смешанная команда юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Информацию об этом пресс-служба подмосковного Минспорта разместила в соцсетях ведомства.
Команды будут представлять учебные заведения двух округов — Одинцовского и Краснознаменска.
«Волейбольные матчи проведут на семи мобильных площадках, развёрнутых на футбольном поле стадиона «Центральный», — говорится в сообщении.Судьями станут представительницы волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» и спортсменки отделения волейбола областного училища олимпийского резерва №2.
Министерство физической культуры и спорта Московской области регулярно размещает на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале информацию о спортивных мероприятиях на территории региона, а также о выступлениях подмосковных спортсменов на соревнованиях различных уровней.