В фестивале волейбола Московской области примут участие более 20 команд

11 сентября 2025, 14:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Ежегодный фестиваль волейбола Московской области состоится в субботу, 13 сентября, на стадионе «Центральный» в Одинцове. Участие в спортивном празднике примет 21 смешанная команда юношей и девушек 2011-2012 годов рождения. Информацию об этом пресс-служба подмосковного Минспорта разместила в соцсетях ведомства.





Команды будут представлять учебные заведения двух округов — Одинцовского и Краснознаменска.





«Волейбольные матчи проведут на семи мобильных площадках, развёрнутых на футбольном поле стадиона «Центральный», — говорится в сообщении.