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Подмосковная студентка выиграла золото на XI международном турнире по спортивной борьбе

Фото: Министерство образования Московской области

Фото: Министерство образования Московской области

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Студентка второго курса факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне Маргарита Салназарян завоевала золотую медаль на XI международном юниорском турнире по спортивной борьбе среди участников до 21 года, сообщает Министерство образования Московской области.
Спортсменка Маргарита Салназарян выступала в весовой категории до 65 кг и показала выдающиеся навыки, одержав четыре досрочные победы из пяти проведённых поединков.

По данным пресс-службы, соревнования проходили в Якутске (Республика Саха) и собрали 290 участников из 13 регионов России, а также представителей 14 стран, включая Азербайджан, Белоруссию, Венгрию, Индию, Турцию, Казахстан, Китай, Узбекистан, Южную Корею и другие.

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В Красногорске открылась выставка картин Владимира Панова
12 марта 2025, 16:53

Фото: пресс-служба г.о. Красногорск

Выставка картин художника Владимира Панова проходит в доме культуры «Луч» городского округа Красногорск, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Владимир Панов является постоянным участником выставок творческого объединения красногорских художников «Лик». Он пишет лирические русские пейзажи и натюрморты. На выставке представлены работы, отражающие гармонию и красоту природы», — говорится в сообщении.
Выставка открыта ежедневно с 10 утра до 20:00, возрастные ограничения — 6 .

Дом культуры «Луч» расположен по адресу: округ Красногорск, село Петрово-Дальнее, улица Школьная, 23.

Ранее сообщалось, что в Раменском историко-художественном музее открылась выставка «Фантазии штампованного стекла», на которой представлена коллекция созданной в ХХ веке стеклянной посуды из частных собраний и фондов музея.

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#дом культуры
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В Сабурове начался монтаж металлоконструкций пролёта путепровода
12 марта 2025, 16:14

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Стартовал монтаж металлоконструкций пролётного строения путепровода в красногорской деревне Сабурово, работы проводятся в рамках строительства дублёра Пятницкого шоссе. Информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области разместила на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».
«Общая масса металлоконструкций пролёта путепровода составит 1,1 тыс. тонн. Параллельно продолжается устройство опор моста через реку Синичку и строительство ливневой канализации на примыкании к Пятницкому шоссе в районе поселка Отрадное», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что работы должны быть завершены в третьем квартале будущего года.

У Минтранса Московской области есть страница «ВКонтакте» и Telegram-канал, где регулярно публикуется актуальная информация в сфере дорожного ремонта и строительства, работы общественного транспорта, безопасности дорожного движения и пр.

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#соцсети
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Стали известны самые необычные имена в Московской области
12 марта 2025, 16:02

Фото: Министерство социального развития Московской области

С начала года около 1,5 тысячи жителей Подмосковья изменили свои имя или фамилию. Подать заявление на эту услугу можно в любом удобном МФЦ через сотрудников ЗАГС. При этом, размер госпошлины за смену имени в 2024 году вырос с 1,6 до 5 тысяч рублей, сообщает Министерство социального развития Московской области.
Как отмечают специалисты ЗАГС, для многих перемена имени остаётся важным решением. Чаще всего изменения касаются фамилии — её меняют женщины, которые берут фамилию супруга после заключения брака, если не сделали этого при регистрации.

Однако в ряде случаев жители принимают решение сменить имя по личным причинам. Среди них — желание начать жизнь с чистого листа, избавиться от неприятных ассоциаций с прежним именем или подобрать имя, которое лучше соответствует внутреннему ощущению себя. Всё больше людей выбирают имена, вдохновляясь модными тенденциями, культурными особенностями или личными интересами.

Наиболее популярными именами в Подмосковье стали Даника, Елучочка и фамилия Фортуна.
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#имена
#социальная загс
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Раменские лыжники завоевали медали Всероссийской специальной спартакиады
12 марта 2025, 15:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики Удельнинской школы-интерната Раменского округа на Всероссийская спартакиаде Специальной Олимпиады в лыжных гонках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лыжник Александр Блохин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогу забегов на 500 и 1000 метров. Ещё одну золотую медаль завоевал в лыжных гонках Алексей Андреев на дистанции 50 метров, а на дистанции 100 метров он взял бронзу. Четвёртое золото выиграла Ольга Сафиуллина на дистанции 500 метров. Кроме того, она стала третьей на дистанции 1000 метров», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль в копилку сборной принёс представитель Раменского округа Сергей Зверев на дистанции 500 метров.

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#медали
#спорт
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Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов
12 марта 2025, 15:21

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Призовые места завоевали ученики Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова и Вячеслав Суслин в областном конкурсе юных чтецов имени Ольги Фёдоровны Берггольц «Голос блокадного Ленинграда», который был приурочен ко Дню полного снятия блокады, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оба представителя Каширы выступали в старшей возрастной группе. Дарья Маркова завоевала второе место, в Вячеслав Суслин — третье», — говорится в сообщении.
Поэтесса Ольга Берггольц стала подлинным голосом осаждённого Ленинграда. Она не покинула город, когда у неё появилась возможность эвакуироваться, и помогала людям выстоять, работая на ленинградском радио.

Ранее сообщалось, что парки Каширы приглашают гостей на различные спортивные и культурные мероприятия.

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