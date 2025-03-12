Подмосковная студентка выиграла золото на XI международном турнире по спортивной борьбе

Фото: Министерство образования Московской области
Студентка второго курса факультета физической культуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) в Коломне Маргарита Салназарян завоевала золотую медаль на XI международном юниорском турнире по спортивной борьбе среди участников до 21 года, сообщает Министерство образования Московской области.
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