Раменские лыжники завоевали медали Всероссийской специальной спартакиады

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.
Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики Удельнинской школы-интерната Раменского округа на Всероссийская спартакиаде Специальной Олимпиады в лыжных гонках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лыжник Александр Блохин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогу забегов на 500 и 1000 метров. Ещё одну золотую медаль завоевал в лыжных гонках Алексей Андреев на дистанции 50 метров, а на дистанции 100 метров он взял бронзу. Четвёртое золото выиграла Ольга Сафиуллина на дистанции 500 метров. Кроме того, она стала третьей на дистанции 1000 метров», — говорится в сообщении.А серебряную медаль в копилку сборной принёс представитель Раменского округа Сергей Зверев на дистанции 500 метров.
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