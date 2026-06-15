Подмосковная студентка-зоотехник победила на конкурсе профмастерства

15 июня 2026, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Студентка волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Анна Уразова одержала победу на межрегиональном этапе чемпионата «Профессионалы» по компетенции «Зоотехния». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.





Конкурс проходил в Центре воспроизводства редких видов животных в Волоколамске. Участники выполняли практические задания: закладывали яйца в инкубатор, делали замеры сельхозживотных оценивали качества мёда и молока и показывали приёмы оказания первой помощи на муляже коровы.





«По итогам напряжённой борьбы победительницей стала Анна Уразова, второе место занял Максим Ряполов из Белгорода, а третье — представитель Татарстана Гаддель Габидуллин», — говорится в сообщении.