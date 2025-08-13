Подмосковная текстильная фабрика модернизирует производство с поддержкой региона
Текстильная фабрика «ЛЕО» модернизирует производство в Орехово-Зуевском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья. Закупить и наладить оборудование под серийное производство трикотажных вязаных перчаток и шапок поможет льготный заём Фонда развития промышленности Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет 182 млн рублей. ФРП МО одобрил компании льготный заём на 100 млн рублей под 3% годовых сроком на пять лет. На производстве создадут более 70 рабочих мест. Проект планируется реализовать в четвертом квартале текущего года», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По данным ведомства, сейчас производственная мощность завода составляет 950 тыс. единиц трикотажных вязаных перчаток и шапок каждый год. После увеличения мощности на предприятии смогут выпускать 2,8 млн единиц таких изделий ежегодно.
Текстильная фабрика «ЛЕО» входит в группу компаний «СВС». Компания специализируется на производстве вязанных изделий. Продукция доступна для заказа во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте, а о мерах поддержки ФРП РФ – по ссылке.