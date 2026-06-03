Подмосковная теннисистка Шнайдер сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннисистка из Подмосковная Диана Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В напряжённом четвертьфинальном матче она сенсационно обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко – 3:6, 7:5, 6:0.
«Исторический момент на «Ролан Гаррос». В полуфинал вышли две российские теннисистки, представляющие Подмосковье. Ранее Мирра Андреева уверенно обыграла Сорану Кырстю из Румынии и второй раз в карьере вышла в полуфинал, где сыграет с украинской Мартой Костюк. Затем Шнайдер сотворила сенсацию, выбив из борьбы первую ракетку мира», – отметили в ведомстве.Там добавили, что для Дианы это первый полуфинал турнира Большого шлема. Её соперницей станет Майя Хвалинска из Польши.