Подмосковная теннисистка Шнайдер сенсационно вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

03 июня 2026, 19:11

оригинал Д. Шнайдер (Фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистка из Подмосковная Диана Шнайдер вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В напряжённом четвертьфинальном матче она сенсационно обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко – 3:6, 7:5, 6:0.

«Исторический момент на «Ролан Гаррос». В полуфинал вышли две российские теннисистки, представляющие Подмосковье. Ранее Мирра Андреева уверенно обыграла Сорану Кырстю из Румынии и второй раз в карьере вышла в полуфинал, где сыграет с украинской Мартой Костюк. Затем Шнайдер сотворила сенсацию, выбив из борьбы первую ракетку мира», – отметили в ведомстве.