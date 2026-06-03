Подмосковные тяжелоатлеты взяли четыре медали первенства России в Ноябрьске

03 июня 2026, 11:57

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте 15-23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.