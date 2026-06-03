Подмосковные тяжелоатлеты взяли четыре медали первенства России в Ноябрьске
Спортсмены из Московской области завоевали четыре медали на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок в возрасте 15-23 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Серебряные медали соревнований юниорок в весовой категории до 55 килограммов взяла Мария Колесова за результаты в толчке – 94 килограммов и в двоеборье – 166 килограммов.
Двукратным бронзовым призёром у юниоров в той же категории стал Михаил Крыгин. Наградами были отмечены его результаты в толчке – 110 килограммов, а также в сумме двоеборья – 195 килограммов.
В первенстве России участвуют 211 спортсменов из 41 региона. Соревнования проходят в спортивно-оздоровительном комплексе «Зенит» имени Юрия Морозова в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 по 7 июня. Победители турнира получат право выступить на молодёжном чемпионате Европы.
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