Подмосковная теннисистка Мирра Андреева победила чемпионку «Большого шлема»
Теннисистка из Московской области Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в австрийском Линце. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Андреева представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Во втором круге соревнований она уверенно обыграла чемпионку турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс со счётом 6:4, 6:2.
«Это был непростой матч. Конечно, она чемпионка турнира «Большого шлема», у неё есть этот опыт. Она знает, что делать, когда игра складывается не в её пользу. Я просто очень рада, что смогла пройти дальше. После счёта 5:1 в первом сете почувствовала, что немного потеряла ритм, но смогла сохранить спокойствие и выиграть матч», – призналась подмосковная спортсменка после поединка.Для Андреевой эта победа стала 15-й в текущем сезоне и 20-м выходом в четвертьфинал турнира в карьере.
Турнир WTA-500 в Линце проходит с 6 по 12 апреля и собирает сильнейших теннисисток мира.