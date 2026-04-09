Подмосковная теннисистка Мирра Андреева победила чемпионку «Большого шлема»

09 апреля 2026, 18:34

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в австрийском Линце. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Андреева представляет областной Центр олимпийских видов спорта. Во втором круге соревнований она уверенно обыграла чемпионку турнира «Большого шлема» Слоан Стивенс со счётом 6:4, 6:2.

«Это был непростой матч. Конечно, она чемпионка турнира «Большого шлема», у неё есть этот опыт. Она знает, что делать, когда игра складывается не в её пользу. Я просто очень рада, что смогла пройти дальше. После счёта 5:1 в первом сете почувствовала, что немного потеряла ритм, но смогла сохранить спокойствие и выиграть матч», – призналась подмосковная спортсменка после поединка.