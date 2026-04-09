Подмосковный стрелок Аристархов стал призёром Кубка мира
Антон Аристархов из Московской области завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходят в испанской Гранаде. Они стартовали 5 апреля и продлятся до 13 числа. За награды сражаются лучшие спортсмены из разных стран.
«Антон Аристархов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров. Победа в этой дисциплине досталась представителю Китая, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся турецкий спортсмен», — говорится в сообщении.В Минспорта Подмосковья напомнили, что на счету Антона Аристархова есть награды европейских первенств и чемпионата мира. А на Олимпиаде-2020 в Токио он занял 15-е место.