Подмосковный стрелок Аристархов стал призёром Кубка мира

09 апреля 2026, 13:36

оригинал Антон Аристархов/Фото: пресс-служба Минспорта МО

Антон Аристархов из Московской области завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят в испанской Гранаде. Они стартовали 5 апреля и продлятся до 13 числа. За награды сражаются лучшие спортсмены из разных стран.





«Антон Аристархов занял второе место в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров. Победа в этой дисциплине досталась представителю Китая, а на третью ступень пьедестала почёта поднялся турецкий спортсмен», — говорится в сообщении.