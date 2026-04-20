Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала призёром международного турнира

Теннисистка из Московской области Мирра Андреева завоевала бронзовую медаль международных соревнований категории WTA 500. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





В полуфинале шестая ракетка турнира встретилась со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Противостояние закончилось в пользу Елены Рыбакиной, которая в итоге заняла первое место. Серебряным призёром стала спортсменка из Чехии. Третье место Андреева поделила с украинской участницей. По итогам турнира подмосковная спортсменка стала восьмой ракеткой планеты, потеснив в рейтинге WTA итальянку Жасмин Паолини», – отметили в министерстве.