Подмосковная теннисистка Мирра Андреева стала призёром международного турнира
Теннисистка из Московской области Мирра Андреева завоевала бронзовую медаль международных соревнований категории WTA 500. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В полуфинале шестая ракетка турнира встретилась со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.
«Противостояние закончилось в пользу Елены Рыбакиной, которая в итоге заняла первое место. Серебряным призёром стала спортсменка из Чехии. Третье место Андреева поделила с украинской участницей. По итогам турнира подмосковная спортсменка стала восьмой ракеткой планеты, потеснив в рейтинге WTA итальянку Жасмин Паолини», – отметили в министерстве.Международные соревнования по теннису категории WTA 500 проходили и с 13 по 19 апреля в немецкой Штутгардте.