В Одинцове стартовал новый беговой сезон Суперлиги Подмосковья
Более 1500 любителей бега вышли на старт кросс-полумарафона «Одинцово-2026», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Забег прошёл в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» и открыл сезон в регионе.
Участников приветствовала призёр Олимпиады-2010 и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелёва.
«Мы приехали сюда с детьми почувствовать атмосферу праздника и зарядиться эмоциями на предстоящий летний сезон. Такие мероприятия дают чувство локтя: есть с кем потом обсудить, можно прочувствовать позитивные эмоции. Именно это потом заставляет людей двигаться дальше, вставать с дивана. Атмосфера праздника сплачивает и мотивирует», – сказала Коростелёва.Старты проходили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной. Взрослые преодолели дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км, а участники в возрасте от четырёх до 11 лет участвовали в детских забегах на 500 метров.
Особенность этого бегового события – непростой рельеф трассы и разнообразное покрытие. Участники преодолевали дистанции по асфальту, грунту, дорожкам с мелким гравием и щепой. На их пути встречались крутые спуски и подъёмы.
«Мы участвуем в забегах Суперлиги с 2024 года. Я с детства занимаюсь спортом, и бег занимает большую часть моей жизни. Дочка раньше не поддерживала, но в какой-то момент включилась, и теперь ездим вместе», – рассказал участник забега Павел Козлов из Серпухова.11 мая любители бега четвёртый год подряд соберутся на Коломенский полумарафон «Летопись победы». Дубненский полумарафон «Большая Волга» будет ждать участников 20 июня. А завершится беговой сезон Серпуховским полумарафоном «Золотой павлин» 25 июля.
Проект «Суперлига Подмосковья» реализуется с весны 2022 года. Помимо бега и ходьбы, участникам доступны тренировки на лыжах, плавание, велоспорт и лыжероллеры. Все достижения фиксируются на портале проекта и идут в общий зачёт преодолённых километров.