В Одинцове стартовал новый беговой сезон Суперлиги Подмосковья

20 апреля 2026, 12:04

Более 1500 любителей бега вышли на старт кросс-полумарафона «Одинцово-2026», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта. Забег прошёл в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» и открыл сезон в регионе.





Участников приветствовала призёр Олимпиады-2010 и чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Коростелёва.

«Мы приехали сюда с детьми почувствовать атмосферу праздника и зарядиться эмоциями на предстоящий летний сезон. Такие мероприятия дают чувство локтя: есть с кем потом обсудить, можно прочувствовать позитивные эмоции. Именно это потом заставляет людей двигаться дальше, вставать с дивана. Атмосфера праздника сплачивает и мотивирует», – сказала Коростелёва.

«Мы участвуем в забегах Суперлиги с 2024 года. Я с детства занимаюсь спортом, и бег занимает большую часть моей жизни. Дочка раньше не поддерживала, но в какой-то момент включилась, и теперь ездим вместе», – рассказал участник забега Павел Козлов из Серпухова.