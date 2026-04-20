Турнир по спортивному ориентированию в Люберцах собрал более 250 участников
Свыше 250 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Люберецкий компас», которые состоялись в лесопарке «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На турнире собрались местные спортсмены, а также гости из Лыткарина и Москвы.
«Испытания были организованы на двух уровнях сложности — простом и среднем», — говорится в сообщении.Участников угощали солдатской кашей и чаем со сладостями, а после финиша каждому вручили по подарку на память.
«Люберецкий компас» стал первым мероприятием нового летнего спортивного сезона в округе, а благоустроенный в прошлом году лесопарк «Чемпион» показал себя качественной площадкой для активного отдыха.