Достижения.рф

Турнир по спортивному ориентированию в Люберцах собрал более 250 участников

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Свыше 250 человек приняли участие в соревнованиях по спортивному ориентированию «Люберецкий компас», которые состоялись в лесопарке «Чемпион» в городе Дзержинский округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



На турнире собрались местные спортсмены, а также гости из Лыткарина и Москвы.

«Испытания были организованы на двух уровнях сложности — простом и среднем», — говорится в сообщении.
Участников угощали солдатской кашей и чаем со сладостями, а после финиша каждому вручили по подарку на память.

«Люберецкий компас» стал первым мероприятием нового летнего спортивного сезона в округе, а благоустроенный в прошлом году лесопарк «Чемпион» показал себя качественной площадкой для активного отдыха.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0