Тяжелоатлеты Подмосковья выиграли 13 медалей на первенстве России

05 июня 2026, 16:35

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области успешно выступают на молодежном первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит с 1 по 7 июня в Ноябрьске. К середине турнира представители региона собрали внушительную коллекцию наград: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.