Тяжелоатлеты Подмосковья выиграли 13 медалей на первенстве России
Спортсмены из Московской области успешно выступают на молодежном первенстве России по тяжелой атлетике, которое проходит с 1 по 7 июня в Ноябрьске. К середине турнира представители региона собрали внушительную коллекцию наград: шесть золотых, три серебряных и четыре бронзовых, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Основной вклад в успех команды внесли воспитанники спортивных школ Богородского городского округа.
Три золотые медали в копилку региона принесла Варвара Кузьминова из поселка Зеленый, которая победила в категории до 76 кг с результатом 213 кг в двоеборье. Она обошла соперниц из Нижегородской области, зафиксировав 99 кг в рывке и 114 кг в толчке.
Еще три награды высшей пробы в весе до 67 кг завоевал ее земляк Даниил Петров. Наталья Лапина из Старой Купавны взяла три медали в категории до 71 кг, где пропустила вперед лишь соперниц из Москвы и ДНР. Спортсменка показала третий результат в рывке и сумме двоеборья, а также выиграла малое серебро в толчке.
Две серебряные награды в весе до 55 кг завоевала представительница областного Центра олимпийских видов спорта Мария Колесова. Двукратным бронзовым призером в этой же весовой категории среди юниоров стал Михаил Крыгин из Старой Купавны.
Турнир собрал 211 атлетов из 41 региона страны, которые ведут борьбу за путевки на молодежный чемпионат Европы в рамках госпрограммы «Спорт России».
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