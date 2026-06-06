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Мирра Андреева победила в финале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Андреева победила Хвалиньскую в финале «Ролан «Гаррос»
Мирра Андреева (Фото: РИА Новости/Илья Наймушин)

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Об этом пишет РИА Новости.



Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу восьмого номера посева Андреевой. Хвалиньская занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Матч длился один час 22 минуты.

Андреева впервые в своей карьере стала победительницей турнира Большого шлема. Спортсменке всего 19 лет, и она вошла в тройку самых молодых чемпионок этого уровня в XXI веке. Ранее моложе её на момент победы были только Мария Шарапова на «Уимблдоне» и Эмма Радукану на US Open. После этого триумфа россиянка поднимется на первое место в обновлённом рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

Екатерина Коршунова

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