Мирра Андреева победила в финале «Ролан Гаррос»

06 июня 2026, 18:21

Российская теннисистка Андреева победила Хвалиньскую в финале «Ролан «Гаррос»

Мирра Андреева (Фото: РИА Новости/Илья Наймушин)

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла польку Майю Хвалиньскую в финале Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже. Об этом пишет РИА Новости.