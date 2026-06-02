Вторая игра пятого сезона проекта «Выходи во двор» состоится в субботу в Раменском

02 июня 2026, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Второй матч пятого сезона подмосковного проекта «Выходи во двор» пройдёт в Раменском 6 июня. Гала-матч между легендами отечественного футбола и сборной жителей муниципального округа проведут на стадионе «Красное знамя», сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





На поле выйдут прославленные отечественные футболисты разных лет Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов, Александр Самедов и Василий Иванов. Комментировать игру будут официальные голоса проекта – спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов и телеведущий Виктор Гусев.

«Звёздную команду выведет на поле трёхкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России, обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Перед матчем профессиональные футболисты проведут мастер-класс для юных воспитанников местных спортивных школ, поделятся секретами мастерства и примут участие в двусторонних встречах с детьми», – рассказали в ведомстве.