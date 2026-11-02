Подмосковная теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Токио
Подмосковная спортсменка Диана Шнайдер стала победительницей теннисного турнира WTA 500 в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
В финале представительница Московской области одолела канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После двух упорных партий Диана отдала сопернице всего два гейма в решающем сете.
Таким образом, Шнайдер провела шесть финалов подряд и одержала в них шесть побед. Титул, завоёванный в Токио, стал для неё первым в текущем сезоне и шестым в карьере в одиночном разряде.
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