Достижения.рф

Подмосковная теннисистка Шнайдер выиграла турнир в Токио

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная спортсменка Диана Шнайдер стала победительницей теннисного турнира WTA 500 в Токио. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



В финале представительница Московской области одолела канадку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 5:7, 6:2. После двух упорных партий Диана отдала сопернице всего два гейма в решающем сете.

Таким образом, Шнайдер провела шесть финалов подряд и одержала в них шесть побед. Титул, завоёванный в Токио, стал для неё первым в текущем сезоне и шестым в карьере в одиночном разряде.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0