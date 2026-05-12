Участники акции «Сад Памяти» высадят в Подмосковье более 93 000 сеянцев
В Химках 16 мая состоится Международная эколого-патриотическая акция по посадке леса «Сад Памяти». Мероприятие на центральной площадке акции в регионе начнётся в 11.00, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Координаты площадки: 55.970027, 37.325511.
«Ежегодно с 2013-го в посадке леса участвуют тысячи жителей Московской области. Люди приходят семьями, передавая любовь к природе из поколения в поколение. Всего за этот период более 2,8 млн человек высадили свыше 19,5 млн деревьев на площади порядка 9500 гектаров. Акцию проводят на землях лесного фонда, на территориях муниципалитетов, в парках и скверах, делая города и посёлки зеленее и комфортнее для жизни», – сказали в пресс-службе.Этой весной акция состоится на территории всех 19 подмосковных лесничеств, а также на 70 участках муниципальных образований. В ней примут участие жители Подмосковья, руководство Московской области, Рослесхоза, депутаты Мособлдумы, трудовые коллективы, студенты, представители общественных и научных объединений, лесничие и волонтёры.
На площади свыше 40 гектаров планируют высадить более 90 000 сеянцев сосны и ели, а также свыше 3000 сеянцев деревьев других пород и кустарников.
Для участников акции по традиции организуют концерты, развернут полевые кухни, проведут мастер-классы.