Спортсменка из Мытищ взяла золото на первенстве Азии по пауэрлифтингу

Алина Костина из Мытищ завоевала золотую медаль первенства Азии по пауэрлифтингу в дисциплине классическое троеборье. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Спортсменка выступала за сборную России в категории «девушки до 18 лет» в весе до 57 килограммов.





«Впечатляющие результаты Алина показала во всех упражнениях троеборья — приседе, жиме лёжа и тяге. В приседе она подняла 147,5 кг, в жиме лёжа — 90 кг, а в тяге — 170 кг. Таким образом в сумме результат составил 407,5 кг», — говорится в сообщении.