Подмосковная теннисистка Тупицына завоевала серебро первенства мира в Австралии
Екатерина Тупицына из Московской области стала серебряным призёром первенства мира по теннису, которое проходит в Австралии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Спортсменка областного Центра олимпийских видов спорта, студентка Академии Александра Островского в Химках успешно выступила в одиночном разряде среди юниорок.
«Финальный матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Тупицына выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из десяти. По итогам турнира победу одержала представительница Франции со счётом 3:6, 5:7, Екатерина поднялась на вторую ступень пьедестала», – отметили в ведомстве.Как напомнили в министерстве, в полуфинале Тупицына одержала победу над представительницей США в двух сетах.
Первенство мира по теннису проходит с 25 января по 2 февраля в Мельбурне.