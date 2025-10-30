Подмосковная тхэквондистка Бекулова стала вице-чемпионкой мира
Милана Бекулова из Московской области стала серебряным призёром чемпионата мира по тхэквондо ВТФ. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«В финальном поединке среди женщин в лёгком весе Бекулова встретилась с соперницей из Турции. Воспитанница подмосковного Училища олимпийского резерва №1 остановилась в шаге от чемпионского титула. Третье место поделили спортсменки из Китая и Казахстана», – отметили в ведомстве.Чемпионат проходил в китайском городе Уси. В соревнованиях участвовали спортсмены из 182 стран. Россию представляли 16 человек.