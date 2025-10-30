Юный щёлковский шашист Иван Илясов стал гроссмейстером России
Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щёлково Иван Илясов стал гроссмейстером России по шашкам. Приказ о присуждении ему высшего спортивного звания подписал глава Минспорта Михаил Дегтярёв, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«20-летний спортсмен начал заниматься шашками с пяти лет, затем вошёл в состав сборных России и Московской области. Илясов показывает высокие результаты на соревнованиях международного и всероссийского уровня. В этом году он завоевал серебряную и две бронзовые медали на Кубке мира по шашкам-64 в Ташкенте, стал серебряным и бронзовым призёром первенства России. А в прошлом году Иван выиграл молодёжный чемпионат мира по шашкам-64 в Турции», – рассказали в пресс-службе.
Кроме того, спортсмен не раз занимал призовые места на чемпионате ЦФО, чемпионате России и других престижных турнирах.