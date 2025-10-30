Подмосковные самбисты завоевали три медали на чемпионате мира среди мастеров

30 октября 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходил в городе Бухара в Узбекистане. За медали соревновались спортсмены из Европы, Азии и Африки.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Алексей Стрельников из Королёва. Он выступал в весовой категории до 64 килограммов среди спортсменов в возрасте от 45 до 49 лет», — говорится в сообщении.