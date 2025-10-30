Подмосковные самбисты завоевали три медали на чемпионате мира среди мастеров
Одну золотую и две серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате мира по самбо среди мастеров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир проходил в городе Бухара в Узбекистане. За медали соревновались спортсмены из Европы, Азии и Африки.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Алексей Стрельников из Королёва. Он выступал в весовой категории до 64 килограммов среди спортсменов в возрасте от 45 до 49 лет», — говорится в сообщении.Серебро в той же возрастной группе завоевал Михаил Суслов из Балашихи, выступавший в весовой категории до 98 килограммов. А ещё одну серебряную медаль выиграл Вячеслав Бусыгин из Красногорска: он соревновался в возрастной группе 55-59 лет в весе до 79 килограммов.