Подмосковная тхэквондистка Бекулова завоевала медаль на чемпионате мира
Воспитанница Училища олимпийского резерва №1 в подмосковном Краснознаменске Милана Бекулова завоевала бронзовую медаль на Открытом чемпионате мира среди женщин по тхэквондо (ВТФ). Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в городе Малабо в Экваториальной Гвинее.
«Милана Бекулова, выступавшая в составе российской сборной, заняла третье место в весовой категории до 46 килограммов», — говорится в сообщении.Всего в чемпионате приняли участие 188 тхэквондисток из 35 стран.
В областном министерстве физической культуры и спорта также напомнили, что в октябре текущего года Милана Бекулова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта на чемпионате мира, проходившем в Китае.