Юные саночники из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований
Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях санному спорту «Молодёжный кубок». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
Турнир проходил на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» в посёлке Красная Поляна в Краснодарском крае.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник дмитровской спортшколы «Истина» Никита Талецкий. Он стал лучшим в одиночных соревнованиях среди юношей 14-15 лет. Серебро и бронзу в этой категории завоевали спортсмены из Красноярского и Краснодарского краёв», — говорится в сообщении.А Матвей Баринов из спортшколы «Истина» и Никита Смирнов из спортшколы Альберта Демченко «Дмитров» заняли второе место в соревнованиях двухместных экипажей среди юношей 16-17 лет.