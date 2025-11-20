Юные саночники из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований

20 ноября 2025, 12:37

оригинал Никита Талецкий (справа). Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и серебряную медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях санному спорту «Молодёжный кубок». Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.





Турнир проходил на санно-бобслейной трассе фонда «Талант и успех» в посёлке Красная Поляна в Краснодарском крае.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся воспитанник дмитровской спортшколы «Истина» Никита Талецкий. Он стал лучшим в одиночных соревнованиях среди юношей 14-15 лет. Серебро и бронзу в этой категории завоевали спортсмены из Красноярского и Краснодарского краёв», — говорится в сообщении.