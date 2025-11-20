Подмосковные волейболистки одержали седьмую победу подряд в Суперлиге
Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» продолжает уверенное выступление в Суперлиге национального чемпионата. Команда взяла седьмую победу подряд, обыграв на выезде петербургскую «Корабелку» с итоговым счетом 3:0, сообщили в подмосковном Минспорта.
Подмосковные спортсменки не отдали соперницам ни одной партии и с самого начала держали темп игры.
«Наши девчонки, говорю без преувеличения, разгромили «Корабелку» на выезде. Спокойно, размеренно, профессионально! 0:3! Искренне поздравляю всех нас, болельщиков, и благодарю волейболисток «Заречья» за азарт и мощный заряд эмоций! 7-я победа подряд — феноменально!», — отметил председатель Наблюдательного совета клуба, депутат Государственной Думы Сергей Колунов.Серия побед позволяет команде уверенно занимать позиции на второй строчке турнирной таблицы Суперлиги. Лидирует «Динамо-Ак Барс», а третьи — «Уралочка-НМТК». Уже 23 ноября подмосковная команда сыграет на домашней арене против краснодарского «Динамо».
В конце сентября «Заречье-Одинцово» завоевало бронзу Кубка Победы, обыграв в матче за третье место московское «Динамо». Чемпионат России по волейболу проводят по госпрограмме «Спорт России».