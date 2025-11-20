Подмосковные волейболистки одержали седьмую победу подряд в Суперлиге

20 ноября 2025, 11:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Женский волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» продолжает уверенное выступление в Суперлиге национального чемпионата. Команда взяла седьмую победу подряд, обыграв на выезде петербургскую «Корабелку» с итоговым счетом 3:0, сообщили в подмосковном Минспорта.





Подмосковные спортсменки не отдали соперницам ни одной партии и с самого начала держали темп игры.





«Наши девчонки, говорю без преувеличения, разгромили «Корабелку» на выезде. Спокойно, размеренно, профессионально! 0:3! Искренне поздравляю всех нас, болельщиков, и благодарю волейболисток «Заречья» за азарт и мощный заряд эмоций! 7-я победа подряд — феноменально!», — отметил председатель Наблюдательного совета клуба, депутат Государственной Думы Сергей Колунов.

​Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

