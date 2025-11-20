В Сергиевом Посаде провели турнир по самбо памяти погибших милиционеров

20 ноября 2025, 11:48

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В подмосковном Сергиевом Посаде прошёл турнир по самбо памяти милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. Соревнования посвятили майору милиции Дмитрию Маркелову и мастеру спорта СССР, заслуженному тренеру России Сергею Тропинову, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.





Почти три десятилетия спортсменов из разных регионов объединяют на турнире в память о героях. Здесь всегда присутствуют близкие, друзья и наставники Тропинова и Маркелова. В мероприятии приняли участие 98 спортсменов разных весовых категорий и возрастов.



​Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа



«Вообще, я сам дзюдоист, но иногда приезжаю бороться по самбо, выступаю в категории в 71 килограмм. Сегодня достаточно уверенно выиграл, не было каких-то проблем», — поделился один из участников Иван Уваров.