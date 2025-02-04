Работу мандатной комиссии «Лыжни России 2025» приостановили из-за переноса гонки

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Организаторы Всероссийской гонки «Лыжня России 2025» из-за переноса времени её проведения приостановили работу мандатной комиссии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Обращаем внимание участников на то, что из-за переноса старта лыжни работа мандатной комиссии приостановлена. О новой дате проведения мероприятия, регистрации на костюмированный забег и регламенте работы комиссии сообщим дополнительно», – отметили в пресс-службе.Первоначально самые массовые зимние соревнования были запланированы на 8 февраля. В Подмосковье они должны были пройти на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» в Химках.
Планировалось, что на старт выйдут около 15 тыс. спортсменов. Однако гонку перенесли на неопределённое время из-за установившейся тёплой и бесснежной погоды.
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Лора Луганская