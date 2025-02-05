Подмосковный сноубордист Томин стал призёром V этапа Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмен из Московской области Арсений Томин завоевал бронзовую медаль на пятом этапе Кубка России по сноуборду, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Арсений Томин поднялся на третью ступень пьедестала почёта по итогу заезда в дисциплине «сноуборд-кросс». Золотую медаль завоевал Александр Атылин из Красноярского края, а серебряная награда досталась представителю Новосибирской области Даниилу Дильману», — говорится в сообщении.В подмосковном Минспорта напомнили, что на четвёртом этапе Кубка России по сноуборду Арсений Томин завоевал две серебряные медали — за «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс в смешанной паре». А на третьем этапе турнира эти дисциплины принесли спортсмену золотые награды.
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