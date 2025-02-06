Сноубордист Томин из Подмосковья завоевал ещё одну медаль V этапа Кубка России

Арсений Томин и Александра Паршина (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Спортсмен из Московской области Арсений Томин завоевал серебряную медаль на пятом этапе Кубка России по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Арсений Томин выступал в дуэте с представительницей Магаданской области Александрой Паршиной. Они уступили тандему сноубордистов из Красноярского края и Кемеровской области. А бронзовую медаль в этой дисциплине завоевала пара, представлявшая Ленинградскую область», — говорится в сообщении.В областном Минспорта напомнили, что ранее Арсений Томин на соревнованиях пятого этапа Кубка России по сноуборду занял третье место в дисциплине «сноуборд-кросс». На четвёртом этапе он завоевал серебряные медали в «сноуборд-кроссе» и «сноуборд-кроссе в смешанной паре». А на третьем этапе Кубка России Арсений Томин в этих же дисциплинах выиграл золотые медали.
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