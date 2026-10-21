Подмосковные ушуисты завоевали 12 медалей на чемпионате и первенстве России

21 октября 2026, 14:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на чемпионате и первенстве России по ушу. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Соревнования проходили в Москве с 14 по 18 октября, в них приняли участие свыше 200 атлетов из 23 российских регионов в трёх возрастных категориях: взрослые, юниоры и юниорки 16-17 лет и спортсмены 18-20 лет.





«На чемпионате золотую медаль Подмосковью принесла Виктория Крюкова, выступавшая в весовой категории до 70 килограммов. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Екатерина Вальчук в весе до 75 кг и Ирина Трутнева в весе до 52 кг. А бронзу выиграли Амин Рамазанов (до 90 килограммов), Вадим Макшанов (до 80 килограммов), Нурудин Махмудов (до 75 килограммов) и Сергей Захаров (до 70 килограммов)», — говорится в сообщении.