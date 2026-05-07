Подмосковная участница программы «Сенежа» создала сообщество педагогов

07 мая 2026, 15:23

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» 180 участников из более чем 60 регионов завершили обучение на программе «Наставничество. Мосты дружбы». За полгода они запустили 79 социально значимых проектов в образовании, инклюзии, поддержке участников спецоперации и развитии регионов.





В их числе – проект профессионального сообщества «Поколение Zнаний: педагоги нового времени» жительницы Подмосковья Жанны Сержантовой. Сообщество объединило свыше 150 педагогов из школ, колледжей и вузов.



Московскую область на программе «Сенежа» представляли более 30 участников. Сержантова – учительница английского языка школы №4 Сергиева Посада, её наставник – старший преподаватель кафедры журналистики, рекламы и связей с общественностью РГСУ Альбина Корнеева. Вместе они создали профессиональное сообщество.



Ранее проект существовал только в рамках одной школы. За полгода сообщество выросло 150 участников. У него появились устав, брендбук, сайт и экспертный совет. Был заключён договор о сотрудничестве с колледжем РГСУ, разработан методический навигатор для педагогов.

Жанна Сержантова (Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»)

Сегодня «Поколение Zнаний» – это профессиональное сообщество для повышения престижа профессии, объединяющее педагогов разных уровней образования и интегрирующее 17 традиционных российских ценностей в образовательный процесс. Особое внимание уделяется преемственности между школой, колледжем и вузом.

«Благодарю Мастерскую управления «Сенеж» и команду президентской платформы «Россия – страна возможностей». Именно среда программы дала мне ресурс не делать всё самостоятельно, а объединять людей вокруг общей цели. «Мосты дружбы» научили меня объединять людей вокруг общей цели. Наше сообщество открыто для педагогов из всех регионов», – сказала Сержантова.