В Подмосковье прошли семинары для учителей математических классов

01 мая 2026, 12:07

С 29 по 30 апреля в Математическом центре «Вектор» состоялись семинары для педагогов математических классов. Участниками стали 270 преподавателей, которые посетили мероприятия, организованные ведущими методистами, авторами учебников и разработчиками заданий ЕГЭ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.







Учителя начальных классов и основной школы изучили программу «Учусь учиться» Людмилы Петерсон. Они узнали, как плавно перейти к углублённому изучению математики, как развивать у детей навыки самооценки и самостоятельности, которые пригодятся им не только на уроках математики, но и в жизни.



Педагоги 7–10 классов анализировали реальные педагогические ситуации, разбирали особенности преподавания геометрии, теории вероятностей, подготовки к государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену. Также они получили рекомендации психологов по поддержанию профессионального тонуса.



Особое внимание было уделено мастер-классу по использованию искусственного интеллекта в образовательном процессе. Преподаватели освоили методы применения нейросетей для разработки уроков, создания задач различной сложности, оперативного оценивания работ и составления индивидуальных образовательных маршрутов для учеников.