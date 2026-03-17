Подмосковная усадьба приглашает на выставку, посвящённую балам

17 марта 2026, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Средь шумного бала, случайно…». Предметы светской жизни русского дворянства» работает в музее-усадьбе Лопасня-Зачатьевское в подмосковном Чехове. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли 230 предметов из частных коллекций, связанных с балами и бальными залами дворянских домов.





«Посетители увидят веера, созданные художниками и резчиками России, Китая, Франции, Голландии и Англии, девичий костюм 1830-1840-х годов, мужской голубой сюртук с золотой цветочной вышивкой 1770-1780-х годов, бальное платье фрейлины царицы Александры Фёдоровны, изготовленное в 1896 году, и многое другое», — говорится в сообщении.