Подмосковные школьники приняли участие в акции «Дарите книги с любовью»
Учащиеся и педагоги Гимназии имени Е.М. Примакова из Одинцовского округа присоединились к Всероссийской акции «Дарите книги с любовью». Инициатива направлена на поддержку детских и сельских библиотек по всей стране, сообщает Министерство образования Московской области.
В этом году гимназисты собрали свыше 1,7 тысячи изданий. Книги отправят в Вышковскую поселковую библиотеку №18 в Брянской области, а также в библиотеки Курской области. В числе переданной литературы — современные детские и подростковые произведения, издания об истории России и здоровом образе жизни.
Цель акции — привлечь внимание детей к чтению и показать, что книга может быть хорошим подарком. Ученики гимназии с энтузиазмом участвуют в проекте, продолжая традицию прошлого года, когда они помогали библиотеке в Мордовии.
