В Подмосковье за неделю починили 16 светофоров

28 сентября 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

14 дорожных и два пешеходных светофора отремонтировали специалисты Мосавтодора в 13 округах Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Вызывные кнопки на пешеходных светофорах починили на улице Лебеденко в посёлке Тучково под Рузой и на Ново-Никольской улице в Красногорске.





«Работоспособность дорожных светофоров восстановили на Носовихинском шоссе в микрорайоне Салтыковка и на Советской улице в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе, на Большой Серпуховской улице в Подольске, на Западном объезде Сергиева Посада, на улице Кольцо в Дмитрове, на проспекте Мира во Фрязине, на Новом бульваре в Долгопрудном и на дорогах в деревне Крючково под Истрой и в посёлке Жилино-1 округа Люберцы», — говорится в сообщении.