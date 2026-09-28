Подмосковные спортсменки взяли две медали чемпионата Европы по боксу
Две спортсменки из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по боксу под эгидой World Boxing, который завершился в Софии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Серебро в весовой категории до 57 килограммов досталось Людмиле Воронцовой из Долгопрудного. Золото в категории до 48 килограммов взяла ещё одна представительница Домодедова Юлия Чумгалакова.
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 15 медалей – семь золотых, пять серебряных и три бронзовые. Второе место – у команды Турции, третье – у сборной Азербайджана.
Первый чемпионат Европы по боксу под эгидой World Boxing прошёл на Asics Arena в столице Болгарии. В соревнованиях участвовали 406 представителей 44 стран. Мужчины и женщины разыгрывали награды в 20 весовых категориях.
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