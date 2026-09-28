Подмосковные спортсменки взяли две медали чемпионата Европы по боксу

28 сентября 2026, 15:54

оригинал Фото: Федерация бокса России

Две спортсменки из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на чемпионате Европы по боксу под эгидой World Boxing, который завершился в Софии. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.