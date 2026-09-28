В Раменском участники СВО устроили «Зарницу» для школьников
В Раменском муниципальном округе состоялось тематическое занятие по военно‑полевой подготовке «Зарница». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Занятие провели представители Раменского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» вместе с военно‑патриотическим клубом «Сергиева дружина».
«Инициаторами стали ветераны боевых действий, а участниками – школьники. Для них это не просто игра, а возможность учиться дисциплине, раскрывать в себе стойкость и собранность, пробовать силы в настоящих прикладных навыках. Рядом с ними были ветераны. Они делились тем, что когда‑то помогло им самим, – простыми и надёжными приёмами», – рассказали в администрации.Ребята пробовали стрелять из учебной винтовки и пистолета, управлять квадрокоптерами, отрабатывали строевую подготовку, изучали основы оказания первой помощи, тренировались ориентироваться на местности.
В ходе военно‑спортивной игры перед школьниками поставили боевую задачу захватить позиции условного противника. Ребята старались действовать слаженно и уверенно шли вперёд.
«Ветераны готовы поддерживать молодёжь, понимая, что будущее страны в - руках тех, кто сегодня учится быть смелым, честным и надёжным. Нам не всё равно, что будет потом. Ведь это наша страна, наша история и наша Родина», – подчеркнул инициатор мероприятия, участник СВО, руководитель ВПК «Сергиева дружина» Александр Быков.В начале октября состоится торжественное вручение грамот. Будут отмечены успехи ребят по отдельным дисциплинам.