Подмосковная велосипедистка Ушакова завоевала две медали этапа Кубка России
Подмосковная спортсменка Александра Ушакова завоевала две медали на первом этапе Кубка России по маунтинбайку. В её активе – золото и серебро, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Ушакова победила в гонке с выбыванием среди женщин, опередив представительниц Челябинской и Самарской областей. А в гонке в гору она стала серебряным призёром. Первое место заняла представительница Москвы, третье – Чувашии.
Первый этап Кубка России по маунтинбайку в дисциплинах «гонка в гору» и «гонка с выбыванием» проходил в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края. Участниками стали более 400 спортсменов из 15 регионов России.
