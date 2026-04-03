Подмосковные сноубордисты завоевали ещё две медали на этапе Кубка России
Спортсмены из Московской области завоевали ещё две медали VI этапа Кубка России по сноуборду – серебряную и бронзовую. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В дисциплине «сноуборд-кросс-группа-смешанная» среди участников 15 лет и старше второе место заняла пара в составе Арсения Томина из Истры и Александры Паршиной из Магадана. Бронзовыми призёрами стали Данила Баранов и Анастасия Привалова. Оба представляют Истру.
Ранее сообщалось, что Томин победил в сноуборд-кроссе среди мужчин, а Привалова в той же дисциплине среди женщин завоевала серебро.
VI и VII этапы Кубка России по сноуборду в дисциплинах «сноуборд-кросс» и «сноуборд-кросс-группа-смешанная» проходят с 30 марта по 4 апреля в Магадане.
