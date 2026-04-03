Подмосковные спортсмены стали призёрами турнира по парусному спорту
Одну серебряную и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на открытых всероссийских соревнованиях по парусному спорту «Сочинская регата». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил с 22 по 28 марта.
«Второе место заняла Софья Юнчикова из Долгопрудного в классе «Лазер-радиал» среди женщин. Золотую медаль выиграла спортсменка из Белоруссии, а на третью ступень пьедестала почёта поднялась представительница Краснодарского края», — говорится в сообщении.Бронзовые награды Подмосковью принесли Вячеслав Удалов из Долгопрудного в мужских соревнованиях в классе «Лазер-стандарт» и тандем Елизаветы Поповой из Коломны и Михаила Карелина из Лобни в смешанном классе «470».