Подмосковная велосипедистка завоевала серебро этапа Кубка России по ВМХ-фристайлу
Елена Малышева из Московской области завоевала серебряную медаль на этапе Кубка России по велоспорту в дисциплине ВМХ-фристайл (парк). Соревнования проходили в Омске, сообщил в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Представительница областного Центра олимпийских видов спорта заняла второе место в состязаниях женщин. Победила спортсменка из Татарстана, бронзу завоевала представительница Крыма.
Этап Кубка России по ВМХ-фристайлу в Омске собрал сильнейших велогонщиков из разных регионов страны. Это олимпийская дисциплина, впервые включённая в программу Игр в Токио в 2020 году. Спортсмены выполняют сложные трюки на велосипеде в парке с рампами и перилами, а судьи оценивают технику, сложность и стиль исполнения элементов.
Этап Кубка России по ВМХ-фристайлу в Омске собрал сильнейших велогонщиков из разных регионов страны. Это олимпийская дисциплина, впервые включённая в программу Игр в Токио в 2020 году. Спортсмены выполняют сложные трюки на велосипеде в парке с рампами и перилами, а судьи оценивают технику, сложность и стиль исполнения элементов.